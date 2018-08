Nooit zoveel file in juli als dit jaar Redactie

20 augustus 2018

14u27

Bron: VTM Nieuws 0

De files op de weg hebben zich nu ook uitgebreid tot naar de vroeger nochtans rustige vakantiemaand juli. VTM Nieuws heeft cijfers opgevraagd waaruit blijkt dat juli 2018 een recordmaand is. Met 71,44 kilometer file per dag gemiddeld. Dat is ruim 10 kilometer meer dan vorig jaar en maar liefst 30 kilometer per dag meer dan in 2011.