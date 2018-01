Nooit wonnen zoveel mensen zoveel geld, 40 Belgen werden miljonair ADN

11u58

Bron: Belga 0 Photonews De Nationale Loterij heeft een "recordjaar" achter de rug. Het aantal winnaars kwam in 2017 uit op 69,28 miljoen, onder wie 40 miljonairs. Het totale winstbedrag voor die winnaars kwam eveneens op recordhoogte uit: 886,1 miljoen euro.

"Het is een recordjaar geweest voor onze spelers", zei Jannie Haek, de topman van de Nationale Loterij. "We hebben allemaal samen een recordbedrag gewonnen en we hebben meer dan 69 miljoen winnaars gekend. Zij hebben onder elkaar meer dan 866 miljoen euro mogen verdelen."

Meer dan 6,5 miljoen mensen speelden in 2017 minstens één keer op de Lotto, EuroMillions, krasloten, ... De gemiddelde inzet was 4,9 euro en gemiddeld was de Belg goed voor 39,9 spelmomenten. EuroMillions leverde met 2 multimiljonairs de grootste winnaars. Zij kregen 153 en 23 miljoen euro op de rekening.

Lotto en EuroMillions blijven de belangrijkste producten: EuroMillions kwam uit op 510 miljoen euro omzet, Lotto op 398 miljoen.

De Loterij noteerde ook opnieuw groei van de verkoop in de krantenwinkels en andere fysieke verkooppunten. Het aantal fysieke verkooppunten steeg tot 6.371. "De digitale markt blijft groeien, maar ik ben heel fier dat ook de retail erop vooruit gaat", dixit Haek.

De omzet van de Nationale Loterij klokte af op 1,275 miljard euro. Ook dit is het hoogste niveau ooit. Net als vorig gaat zowat 320 miljoen euro naar de maatschappij: de staatskas krijgt 135 miljoen monopolierente en de subsidies aan allerhande organisaties zijn goed voor ruim 185 miljoen.

In 2018 plant de Nationale Loterij onder meer een hervorming van het Lotto-spel.