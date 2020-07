Nooit verbleven er zoveel jihadisten in Europese gevangenissen AW

24 juli 2020

23u39

Bron: Belga 3 Nooit tevoren hebben Europese gevangenissen zoveel gedetineerden in verband met terrorisme geteld. Dit blijkt uit een studie van het Internationaal Centrum voor de Studie van Radicalisering (ICSR aan het Kings' College in Londen) met betrekking tot tien landen. Het omgaan met die detentie is een prioritair middel in de strijd tegen terreur.

Er zijn volgens de studie van notoire deskundigen nu meer gedetineerden die in verband met terrorisme zijn veroordeeld dan ooit tevoren sinds de millenniumwissel. Deze populatie is heterogeen, met toch wel een aanzienlijke vervrouwelijking en meer en meer extreem-rechtse militanten.



Met 549 op een totaal van 1.405 gevangen zittende jihadisten spant Frankrijk de kroon. Daarna volgen Spanje (329), Groot-Brittannië (238) en België (136). Nog in België staan 165 tot 450 gevangenen onder toezicht vanwege verondersteld radicaliseren.



De tien landen erkennen volgens het ICSR dat het moeilijk is echt in te schatten wat er zich binnen de gevangenissen afspeelt.