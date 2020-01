Nooit minder dossiers van moord en doodslag in Brussel ttr

09 januari 2020

07u46

Bron: belga 1 Het aantal dossiers rond (pogingen tot) moord en doodslag in het Brusselse gewest is nog nooit zo laag geweest. Dat schrijft La Dernière Heure op basis van de woordvoerder van het Brusselse parket.

Het parket opende vorig jaar 31 dossiers van effectieve doodslag of moord. Dat waren er evenveel als in 2018. Maar het aantal dossiers van pogingen tot doodslag of moord daalde fors, met een kwart, tot 139. Samengeteld gaat het om een laagterecord.

De krant voegt nog toe dat het aantal effectieve moorden en doodslagen de voorbije jaren ook daalde: van 87 dossiers in 2014 ging het naar 60 in 2015, dan 46 en 43, tot 31 in zowel 2018 als 2019.