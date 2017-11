Nooit eerder namen Belgische jongeren zoveel antidepressiva: "De druk is enorm" editors

09u34

Bron: VTM NIEUWS 0 thinkstock Nooit eerder namen zoveel Belgen antidepressiva als vorig jaar. Dat blijkt uit het laatste rapport van het RIZIV dat VTM NIEUWS kon inkijken. Vooral het aantal jongeren dat naar de pillen grijpt stijgt opnieuw.

1.202.040 Belgen slikten vorig jaar antidepressiva. Bijna 7,5 procent meer dan in 2015. Een hallucinant cijfer dat blijft stijgen. Meer en meer mensen voelen zich slecht en dat zijn opvallend veel jongeren. In de groep 11- tot 15-jarigen namen vorig jaar 3.125 jongeren antidepressiva. Dat is 8,6 procent meer dan een jaar eerder. Bij de 16- tot 20-jarigen zijn het er 14.480, twee procent meer.

"De druk op jongeren is toegenomen", zegt Jan Van Speybroeck van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid. "We merken niet alleen meer druk op school maar ook in hun vrije tijd en sociaal leven. De druk om veel likes te krijgen op sociale media en graag gezien te worden door zoveel mogelijk mensen bijvoorbeeld."

Ook psychotherapie

"Met heel wat depressies op jonge leeftijd tot gevolg. Antidepressiva kunnen dan een hulpmiddel zijn, maar psychiaters en huisdokters schrijven ze vaak te snel voor", klinkt het. "Het is goed dat jongeren met een probleem sneller gedetecteerd worden, maar dat die enkel maar antidepressiva krijgen, is niet de juiste oplossing."

"Een aantal richtlijnen stellen dat antidepressiva het best in combinatie met psychotherapie wordt gegeven. We merken dat dat slechts bij een op de vier gedaan wordt." Een bezoek aan de psycholoog kost al snel 50 euro per sessie. Al zal de regering vanaf eind volgend jaar wel een deel terugbetalen.