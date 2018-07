Noodweer in België kostte dit jaar al ruim 190 miljoen euro: meer dan in heel 2017 kg

16 juli 2018

14u54

Bron: Belga 2 Het noodweer dat België in het eerste halfjaar van 2018 getroffen heeft, kost de verzekeringsondernemingen meer dan 190 miljoen euro, verdeeld over zowat 85.000 schadegevallen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. In zes maanden tijd bedraagt deze schade al meer dan de schadelast door storm en overstroming in het hele jaar 2017.

Op wereldvlak geldt overigens het omgekeerde: de schadelast over het eerste halfjaar van 2018 is het laagst sinds 2005, laat herverzekeraar Munich Re weten.

Het jaar begon met de storm Eleanor, van 1 tot 5 januari, die vooral de grote steden in Wallonië trof, naast Zuid-Haspengouw en de regio Brussel. De storm heeft aanleiding gegeven tot ruim 20.500 claims en was goed voor zowat 42 miljoen euro aan verzekerde schade.

Twee weken later trof de storm David van 15 tot 19 januari het land van het Waasland tot de Kempen. Deze storm gaf aanleiding tot meer dan 47.000 claims, goed voor zowat 95 miljoen euro aan verzekerde schade. Volgens Munich Re was deze storm over Europa de natuurramp die het meest verzekerde schade toebracht in het eerste halfjaar van 2018, goed voor 1,7 miljard euro.

In de maand mei kende het land aanhoudende onweersbuien, die al eind april begonnen en duurden tot de eerste dagen van juni. De verzekeraars kregen daarmee 14.000 claims binnen, goed voor iets meer dan 50 miljoen euro. Munich Re raamt de verzekerde schade voor dit noodweer over Europa op 900 miljoen euro.