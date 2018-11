Noodvoeding kerncentrale Tihange 1 lag maandenlang onopgemerkt uit kg

07 november 2018

15u41

Bron: Belga 0 Een stroomcircuit dat dient als back-up om de kerncentrale Tihange 1 indien nodig veilig tot stilstand te brengen, heeft vier maanden lang onopgemerkt zonder stroom gezeten. Er is nog een tweede back-upcircuit, maar dat lag drie weken uit voor onderhoud. De twee circuits mogen eigenlijk niet gelijktijdig zonder stroom zitten.

De federale nucleaire waakhond Fanc meldt het incident op zijn website. Het is ingedeeld op niveau 1 van 7 op de INES-schaal, wat betekent dat het om niet meer dan een "afwijking" gaat.



Er is dan ook geen gevaar geweest, zegt een woordvoerster van Engie Electrabel. "Er is daarnaast immers nog een noodsysteem op dieselgeneratoren", legt ze uit. "De gebeurtenis heeft geen enkele impact gehad op de bevolking, de werknemers of het leefmilieu", zegt ook het Fanc.

Back-ups

Voor het geval er een probleem is met de normale externe elektrische voeding van de reactor, bestaat er een tweede externe elektrische voeding. Die bestaat uit twee redundante circuits. Dat systeem zorgt ervoor dat de centrale van elektriciteit wordt voorzien, zodat een veilige stilstand kan worden gegarandeerd. De voorschriften vereisen dat er te allen tijde ten minste een van beide circuits van elektriciteit wordt voorzien.



Op 20 oktober 2018, tijdens de periodieke stilstand van de reactor van Tihange 1, heeft Engie Electrabel tijdens een inspectie echter vastgesteld dat een van beide circuits niet van stroom was voorzien. Onderzoek wees uit dat dit al het geval was sinds 16 juni, de dag van het laatste onderhoud van dat circuit. "Bij de terugschakeling moet iets verkeerd gegaan zijn", zegt de woordvoerster van Engie.



Daarnaast stelde de uitbater vast dat ook de stroomtoevoer naar het tweede circuit van die tweede externe elektrische voeding onderbroken was tijdens het periodieke onderhoud van dat circuit, dat plaatsvond tussen 23 juni 2018 en 14 juli 2018. Daardoor waren beide circuits van die tweede elektrische voeding gedurende die periode onbeschikbaar, wat in strijd is met de regelgeving.

