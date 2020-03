Noodregering is voor Vlaams Belang "politiek bedrog"

16 maart 2020

14u04

Bron: Belga

"De regering die de coronacrisis tot nu toe totaal heeft mismeesterd, krijgt nu een blanco cheque. Deze politieke machtsgreep is door geen enkele crisis te verantwoorden", vindt het Vlaams Belang in een reactie op het akkoord om de regering in lopende zaken om te vormen tot een regering met volmachten om de coronacrisis te bestrijden. De partij zal wél steun verlenen aan zinvolle maatregelen om deze coronacrisis zowel medisch als economisch in te dijken.