Noodplan voor luchtvervuiling: gratis openbaar vervoer en rijverbod bij erg slechte luchtkwaliteit in Brussel

01 oktober 2018

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft vanaf vandaag een nieuw noodplan voor verontreinigingspieken. Bij zware luchtvervuiling maakt de hoofdstad het openbaar vervoer gratis, wordt de hoogste alarmdrempel overschreden mogen enkel nog auto's met minstens drie personen aan boord de stad in, meldt Leefmilieu Brussel.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft al sinds begin dit jaar een noodplan voor verontreinigingspieken. Dat plan wordt vanaf vandaag op een aantal punten bijgestuurd. Zo houdt de hoofdstad nu ook rekening met het PM2.5, naast de grotere fijnstofdeeltjes PM10 en stikstofdioxide.



Verder springen vooral het gratis openbaar vervoer en het autoverbod in het oog. Wanneer de luchtvervuiling de drempels één en twee bereikt, dan zijn de Brusselse metro, tram en bussen van de MIVB volledig gratis, net als de deelfietsen van Villo. Bovendien mag geen enkel voertuig het Brussels gewest nog in vanaf drempel twee, behalve als er minstens drie personen in de auto zitten. Voor onder meer personen met een handicap is een uitzondering voorzien.

Tot slot is het noodplan niet langer beperkt tot de winterperiode. Ook als de verontreiniging in andere seizoenen piekt, kan Brussel het noodplan activeren.