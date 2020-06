Noodplan rusthuizen ligt al veertien jaar stof te vergaren: “De politiek heeft ons in de steek gelaten” IB

18 juni 2020

04u47

Bron: Belga 10 Mondmaskers en alcoholgels inslaan, nadruk op handhygiëne, ­extra opleiding en ondersteuning van de dienst geriatrie van naburige ziekenhuizen. Die aanbevelingen voor rusthuizen werden 14 jaar geleden al op papier gezet. Dat berichten Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

In 2006 werkte een werkgroep academici op vraag van de overheid al een voorstel uit voor de "beheersing van zorginfecties in woon- en zorgcentra". Met andere woorden: wat als er een epidemie uitbreekt? "Het zou gemiddeld 20.000 euro per instelling kosten", zegt professor Jan De ­Lepeleire (KU Leuven), destijds trekker van het initiatief.

Eerst oordeelde de FOD Volksgezondheid nog dat het project "niet realistisch" was, maar een proefproject in 2011 bewees dat het haalbaar én efficiënt was. Toch werden de plannen niet in de praktijk omgezet. "De politiek heeft ons in de steek gelaten", zegt De ­Lepeleire. "Ze heeft al 14 jaar niets gedaan in voorbereiding op zo'n epidemie. Dit zou ­levens gered hebben.”