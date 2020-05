Noodplan Examencommissie secundair onderwijs: “Iedereen krijgt examenkans” JOBR

11 mei 2020

14u44

Bron: Belga 5 Alle kandidaten voor de Examencommissie secundair onderwijs zullen tussen 25 mei en 15 augustus de kans krijgen hun examens af te leggen. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft daarvoor een noodplan laten opstellen. “We doen er alles aan om verloren leerweken te vermijden. Bij de examencommissie kan voor veel leerlingen een heel leerjaar verloren gaan. Daarom zetten we nu alle zeilen bij”, zegt Weyts.

Meer dan 5.000 jongeren leggen elk jaar ongeveer 40.000 examens af bij de Examencommissie secundair onderwijs. Door de coronacrisis is het examencentrum sinds 16 maart gesloten. Er worden sinds dan geen examens meer afgenomen.

14.000 examens

In normale omstandigheden is het examencentrum gesloten tussen half juli en half augustus. Dat dreigt een probleem te worden voor de leerlingen die in september willen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs en daarvoor een diploma secundair onderwijs nodig hebben. Tussen 16 maart en 17 juli waren er zo’n 14.000 examens gepland.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft nu een noodplanning klaar om alle kandidaten de kans te geven om toch nog examens af te leggen. De volledige planning tussen 16 maart en 17 juli wordt geschrapt en alle kandidaten krijgen een nieuw examenmoment voor 15 augustus toegewezen.

Hele zomer open

Het examencentrum zal heropenen op 25 mei en de hele zomer openblijven. De eerste examens beginnen al om 08u30 en het laatste examen loopt tot 18 uur. Elke dag zullen er drie examensessies georganiseerd kunnen worden. Er worden wel maar maximaal 90 kandidaten toegelaten per examensessie in plaats van 180, zodat alle kandidaten binnen het lokaal een veilige afstand kunnen bewaren. Na elke examenbeurt wordt het gebruikte lokaal ontsmet.

“We garanderen dat iedereen een examenkans krijgt”, zegt Weyts. “Geen enkele kandidaat zal echter examen kunnen afleggen op het oorspronkelijke gekozen moment, dus we vragen van iedereen flexibiliteit en solidariteit. De Examencommissie gaat langere werkdagen kloppen om dit te laten slagen.”