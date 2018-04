Noodnummers 100 en 112 moeilijk bereikbaar in Brussel HA

12 april 2018

10u02

De noodnummers 100 en 112 zijn in Brussel momenteel moeilijk bereikbaar.

Wie de brandweer of dringende medische hulp nodig heeft en niet binnengeraakt via het noodnummer 100 of 112, belt voorlopig best naar 101, meldt de 100-centrale vanochtend. Sommige bellers geraken binnen, waarna de verbinding plots verbroken wordt. Andere bellers geraken na een tijd niet meer binnen, klinkt het.

Het is niet duidelijk wat de oorzaak is en wanneer het probleem opgelost zal zijn.