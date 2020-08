Noodnummer overspoeld met oproepen na “gaswolk van chemische fabriek” in Henegouwen SVM

02 augustus 2020

10u27

Bron: Belga 0 Het noodnummer 112 heeft de voorbije nacht heel wat oproepen gekregen over een verdachte gasgeur die te wijten zou zijn aan een gaswolk van een chemische fabriek in Feluy (een dorp in het Henegouwse Seneffe; nvdr).

De gaswolk zou afkomstig zijn geweest van de fabriek van Afton Chemical. "De wolk verplaatste zich van Feluy naar de regio van Nijvel en daarna Eigenbrakel (allebei in Waals-Brabant). Het noodnummer 112 werd bijgevolg overspoeld", zo is te horen bij de Nijvelse afdeling van de hulpverleningszone Waals-Brabant. Recent werden in die omgeving nog al verdachte geuren waargenomen.