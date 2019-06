Noodnummer 1722 vanaf 2020 permanent in gebruik voor niet-dringende oproepen naar brandweer bvb

07 juni 2019

15u33

Bron: Belga 6 Het nummer 1722 voor niet-dringende oproepen naar de brandweer zal in de loop van 2020 permanent gebruikt worden voor niet-dringende oproepen naar de brandweer, kondigt de FOD Binnenlandse Zaken vandaag aan. Momenteel activeert de overheidsdienst het nummer alleen wanneer het KMI een zware storm of onweer voorspelt, zoals vandaag nog gebeurde.

De bedoeling van het nummer is om bij noodweer het noodnummer 112 te ontlasten, zodat dat voorrang kan geven aan oproepen van mensen die mogelijk in levensgevaar zijn. In de loop van 2020 wordt 1722 permanent het nummer dat mensen moeten bellen bij niet-dringende oproepen naar de brandweer, en dus niet langer enkel bij noodweer. Er zal ook een nationaal e-loket worden opgericht om deze niet-dringende interventieoproepen via smartphone, computer of tablet te behandelen. Daarnaast zal een lijst met concrete voorbeelden worden verspreid die burgers uitlegt wanneer een oproep naar 112 dan wel 1722 op zijn plaats is.

De nieuwe tools moeten burgers extra middelen bieden om contact op te nemen met de brandweer en de werking van de noodcentrales 112 te optimaliseren, zegt minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). "Wanneer een leven in gevaar is, telt elke minuut. De centrales moeten de oproepen die dringende interventie vereisen van de brandweer of de ambulance prioritair kunnen behandelen. Hen ontlasten van niet-dringende of onnodige oproepen kan dus levens redden", aldus de minister.