Noodnummer 1722 opnieuw gedeactiveerd

06 juli 2018

14u14

Sinds deze ochtend 8 uur is 1722, het nummer voor niet-dringende brandweerinterventies, weer gedeactiveerd. Dat meldt de FOD Binnenlandse Zaken.

Dinsdag werd het nummer om 18 uur geactiveerd omdat het KMI voor zo goed als het hele land code geel voor onweer had gelanceerd. Op goed 2,5 dagen verwerkte 1722 278 oproepen, de meeste (90) kwamen uit de provincie Namen.

"De meeste oproepen kwamen op woensdagavond, vooral over wateroverlast", aldus Johann Falque, functionele chef van de noodcentrale 112 in Namen.

Met de activatie van 1722 wil de FOD Binnenlandse Zaken vermijden dat het noodnummer 112 overstelpt zou worden.

Vanuit Waals-Brabant kwamen 36 oproepen, vanuit Vlaams-Brabant 34 oproepen. In Oost-Vlaanderen waren het er 33 en in Luxemberg 27. In de andere provincies schommelde het aantal oproepen rond de tien.