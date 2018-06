Noodnummer 1722 buiten werking gesteld Redactie

08 juni 2018

13u23

Bron: Belga 0

Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies is vanmiddag om 12 uur gedeactiveerd. Het was sinds woensdag 15 uur actief omwille van voorspeld onweer. In die periode kwamen er in totaal 497 oproepen binnen. De meeste telefoontjes kwamen uit de provincies West-Vlaanderen (163 oproepen) en Namen (162 oproepen).

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken kan het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies activeren opdat het noodnummer 112 niet overbelast zou geraken en mensen die in levensgevaar verkeren, niet nodeloos zouden moeten wachten.