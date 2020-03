Noodmaatregelen tegen landgenoten die massaal gaan shoppen en eten over de grens: “Te gek voor woorden” ES LH

14 maart 2020

17u32

Bron: Twitter, PZC 9730 Op de eerste dag dat winkels en horecazaken de deuren moesten sluiten wegens het coronavirus, trokken Belgen in groten getale de grens over. Want daar kon men nog wel shoppen en volop van een café of restaurantbezoek genieten. Maar niet iedereen was daar mee opgezet. In de Nederlandse provincie Zeeuws-Vlaanderen worden nu noodmaatregelen genomen.

Een van de regio’s waar Belgen naartoe trokken, was Zeeuws-Vlaanderen. Dat is geen goed idee volgens Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). “Dit moeten we indammen. Eigenlijk is elk contact er één te veel”, zegt hij aan de regionale Nederlandse krant Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). “Er wordt in Nederland te weinig rekening gehouden met grensgebieden terwijl in België een heel ander beleid wordt gevoerd”, aldus Lonink.

Het beleidsteam van de VRZ heeft contact opgenomen met de Belgen. “Wat in België niet wenselijk is, namelijk veel mensen opeen, is hier ook niet wenselijk. Dat zouden ze zelf ook moeten. Ik krijg beelden van cafés, ook uit Terneuzen, waar gewoon feestjes aan de gang zijn.” Ook in Hulst, Goes en Middelburg waren er meer Belgen dan normaal.

Parkeerterreinen afgesloten

Om de toestroom van ‘coronatoeristen’ te stoppen, worden in Sluis en Cadzand-Bad meteen grote parkeerterreinen afgesloten. De maatregel is mogelijk door een noodverordening die VRZ deze avond heeft ingesteld. Diezelfde noodverordening verbiedt expliciet om met meer dan 100 mensen samen te zijn.

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem heeft deze avond opgeroepen te stoppen met het coronatoerisme naar Zeeuws-Vlaanderen. Op Twitter laat hij weten: “Dit virus stopt niet aan de grenzen. Iedere Belg die denkt dat het een goed idee is om naar Nederland te gaan heeft het fout. Blijf thuis, doe dit niet.”

'Dit virus stopt niet aan de grenzen. Het Nederlands Instituut voor Volksgezondheid heeft haar inwoners vandaag 'sociale beperkingen' opgelegd. Iedere Belg die denkt dat het een goed idee is om naar #Nederland te gaan heeft het fout. Blijf thuis, doe dit niet'. #COVID19BE Pieter De Crem(@ pieterdecrem) link

“Bizar Belgisch-Nederlands dorp”

Ook in het Nederlands Baarle-Nassau, een deelgemeente van Baarle waar ook het Belgische Baarle-Hertog deel van uitmaakt, kunnen mensen wel nog terecht in de horeca en winkels, terwijl de handelspanden enkele tientallen meters verder allemaal de deuren dicht moeten houden.

Je hebt hier de enclaves Baarle Hertog en Baarle Nassau. Een gekke afwisseling van België - Nederland - België - Nederland. In de Nederlandse stukken alles open. Volgend Belgisch stuk alles weer dicht. Europese maatregelen zijn nodig. Marieke Vos(@ Marieke_Vos_) link

Kritiek op sociale media

Twitteraars veroordelen intussen de massale toestroom van Belgen in hun dorpen en steden:

Breskens hetzelfde. Onbegrijpelijk en onverantwoord. #ikbenthuis #ikblijfthuis Tante C(@ TanteC7) link

Belgen overspoelen Sluis en Cadzand, mogen in eigen land niet weg maar gaan massaal Zeeuws Vlaanderen " verzieken "....bedankt hoor Graaf van Knokke..#problemenverleggen #egoist Marco(@ rumajo) link

En niet door jullie vol te proppen met poffers en “Brusselse” wafels in Sluis en Cadzand..komaan hé zeg...al is het maar once in a lifetime..gebruik jullie verstand...😩#coronavirus #lockdown #ikblijfthuis #FlattenTheCurve https://t.co/BIxQrrQMH9 Vicky EECKHOUT(@ VickyEeckhout) link

Dag 1 dat de winkels en cafés sluiten en Sluis loopt vol alsof het 30 graden in de zomer is. Belgen zijn echt van een ander niveau. Hoe kom je een dorp platlopen, en nog meer mensen de kans geven op besmetting om toch maar te kunnen shoppen? Zo zo zo egoïstisch! Jamie(@ JamieBaeyens) link

Idem dito naar Frankrijk. Rijsel schijnt voor velen ineens thé place to he. #EU ? AnnM(@ Meyranne63Ann) link

