Noodgedwongen gescheiden door corona, Vlamingen getuigen: “Ik zou zo graag mijn pasgeboren kleinkind knuffelen”

Lieve Van Bastelaere

26 april 2020

16u28

We keken zo uit naar meer sociaal contact, maar de regering gaf de voorkeur aan economische maatregelen. Al zes weken moeten we in onze eigen bubbel blijven en niemand weet hoelang het nog zal duren. Enkele Vlamingen vertellen hoeveel pijn het doet elkaar niet te mogen zien. Professor Maarten Vansteenkiste (Universiteit Gent) legt uit hoe we deze marathon volhouden.