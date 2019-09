Noodcentrale Vlaams-Brabant moeilijk bereikbaar - problemen in Limburg opgelost kv

26 september 2019

19u44

Bron: Belga 0 De noodcentrale 112 is momenteel moeilijk bereikbaar in de provincie Vlaams-Brabant. Dat zegt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ook in andere provincies waren er problemen, maar die zijn inmiddels opgelost.

Bij de brandweer Vlaams-Brabant West in Vilvoorde liepen even voor 18 uur drie sms'jes binnen over uitgevallen communicatie met het noodnummer 112. Bij onmiddellijk nazicht bleek dat inderdaad het geval te zijn. De brandweer en ziekenwagens in de provincie Vlaams-Brabant konden niet meer opgeroepen worden via het vertrouwde nummer. De oorzaak van het technisch probleem is nog niet bekend.

In een eerste bericht zei Binnenlandse Zaken dat het noodnummer 100 eveneens tijdelijk moeilijk bereikbaar was in de provincie Vlaams-Brabant. Inwoners van Vlaams-Brabant die noodhulp nodig hebben, konden voor dringende medische hulp en interventies door de brandweer bellen naar 101 of naar drie gsm-nummers: 0471512804, 0471512865 en 0471512877.



Binnenlandse Zaken zei ook dat het probleem zich alleen in Vlaams-Brabant situeerde. Maar in een later bericht blijkt nu dat naast de 112- en 101-centrales in Vlaams-Brabant ook de 112-centrale in Namen, en de 101-centrale in Namen en Limburg moeilijk bereikbaar geweest zijn. Daar zouden de problemen intussen wel van de baan zijn.

"Verschillende backup en recovery procedures werden simultaan opgestart en geleidelijk aan zijn de telefoonverbindingen hersteld, behalve in Vlaams-Brabant, waar de 112 centrale momenteel nog altijd moeilijk bereikbaar is", zegt Binnenlandse Zaken in een persbericht. NV Astrid analyseert momenteel het technisch probleem en zet alles in om ook Vlaams-Brabant zo snel mogelijk optimaal bereikbaar zal zijn, klinkt het.