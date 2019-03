Noodcentrale Vlaams-Brabant kampt opnieuw met grote technische problemen LH

22 maart 2019

12u53 0 De noodcentrale van de provincie Vlaams-Brabant kampt opnieuw met ernstige computerproblemen. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Door die problemen bestaat de kans dat ambulances te laat uitgestuurd worden en moeten operatoren ‘gokken’ welke ziekenwagen het dichtst in de buurt is.

Gisteren brachten we nog aan het licht dat zeker één noodcentrale in ons land al maanden kampt met computerproblemen die soms tot levensgevaarlijke situaties leiden.

Zo kon een MUG in Vlaams-Brabant eind februari minutenlang niet uitrukken naar een man met een hartinfarct, omdat de pc gecrasht was. De patiënt is uiteindelijk overleden. Het is onduidelijk of zijn dood met een snellere interventie vermeden had kunnen worden, maar niettemin maakt het personeel zich zorgen.

Meerdere bronnen bevestigden ons dat de problemen dagelijks opduiken en ook vakbond ACV erkende de problematiek. Op dit moment zouden er dus in een noodcentrale opnieuw problemen zijn.