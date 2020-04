Noodcentrale kon oproep familie van 12-jarig meisje niet verstaan, buurman bracht haar naar spoed jv

01 april 2020

07u35

Bron: Het Nieuwsblad 140 De gezondheidstoestand van de twaalfjarige Rachel ging maandag thuis plots snel achteruit. Haar familie van Ghanese afkomst belde de noodcentrale, maar door de paniek was de oproep onverstaanbaar. Er werd geen ambulance gestuurd. Uiteindelijk heeft een buurman het meisje naar de spoed gebracht. Dat meldt Het Nieuwsblad.



Ons land is in shock na het nieuws over de dood van de twaalfjarige Rachel, een meisje met Ghanese roots uit Gent. Het kind overleed maandag aan de gevolgen van het coronavirus en is het jongste bekende Covid-19-slachtoffertje ter wereld.

Volgens Het Nieuwsblad had de huisarts de familie aangeraden dat het meisje thuis zou uitzieken. De dagen daarna ging het ook veel beter met Rachel. Maar maandag werd ze plots snel erg ziek en maakte ze koorts. De familie, die zelf geen auto heeft, belde in paniek naar de noodcentrale voor een ambulance. De calltaker kon de verwarde oproep niet begrijpen en probeerde nog drie keer terug te bellen, zonder succes. Toen de ambulance maar niet kwam opdagen, voerde een buurman de familie naar het ziekenhuis. Het meisje zou daar helaas overlijden.

Erwin Hertens, directeur van de 112-centrale, bevestigt aan Het Nieuwsblad dat er een “voor de calltaker onverstaanbare” oproep is geweest naar de 101-centrale, die bemand is door de federale politie. “De mensen waren duidelijk in paniek, en ze schreeuwden naar elkaar”, aldus Hertens in de krant. “We hebben de opname herbeluisterd, en het is moeilijk te verstaan.”

Waarom er geen politiepatrouille of ambulance ter plaatse werd gestuurd terwijl de noodcentrale meestal de locatie van de oproeper kan bepalen, is niet duidelijk. Hertens zegt dat dat nog wordt onderzocht.

