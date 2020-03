Nood aan beademingsmachines is hoog: hoe staat ons land ervoor? HAA

24 maart 2020

15u57

Bron: Eigen berichtgeving, Reuters 0 Voor zwaar zieke Covid-19-patiënten is de beschikbaarheid van beademingstoestellen van levensbelang. In Italië kampen ziekenhuizen met een tekort en is de dodentol door het nieuwe coronavirus opgelopen tot inmiddels meer dan 6.000. In ons land heerst er voorlopig geen tekort. “Wij zijn voorbereid”, zegt Caroline Leys, woordvoerster van minister Philippe De Backer, aan onze redactie.

Minister De Backer staat aan het hoofd van de taskforce die als doel heeft tekorten in de strijd tegen het coronavirus aan te pakken. De afgelopen dagen haalden leveringen van mondmaskers aan ons land meermaals de krantenkoppen, maar hoe zit het met beademingstoestellen? “Wij zijn voorbereid”, zegt Leys. “Er zijn in de Belgische ziekenhuizen 2.000 beademingsmachines aanwezig. Daarvan zijn er op dit moment ongeveer 250 in gebruik.” Ofwel iets meer dan 10 procent van de totale beschikbaarheid. “Bovendien lopen er bestellingen en worden er alternatieven gezocht”, aldus nog Leysen.

Productie

Wereldwijd is er behoefte aan vele tienduizenden beademingsmachines, die essentieel zijn voor de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. Ziekenhuizen die met een tekort kampen - zoals in Italië en Spanje - kunnen de strijd tegen het longvirus maar moeilijk de baas. In Italië heeft het bedrijf Siare Engineering International Group beslist om de productie van beademingsmachines drastisch op te voeren. “Normaal maken wij 160 toestellen per maand. Het doel is nu om er 2.000 in vier maanden tijd te produceren, ofwel minstens een verdriedubbeling van onze maandelijkse productie", zegt Gianluca Preziosa, hoofd van het bedrijf, aan Reuters.

Ook Hamilton Medical AG, met vestiging in Zwitserland, schroeft de productie op. Het bedrijf plant dit jaar 21.000 beademingstoestellen te maken, in plaats van 15.000 vorig jaar. Hamilton Medical AG gaat naar eigen zeggen niet leveren aan landen die hun stock willen aanvullen om zich voor te bereiden op de komst van Covid-19, maar wel aan staten die in een noodsituatie verkeren, zoals bijvoorbeeld Italië.

Ook in de VS is de nood aan beademingsmachines hoog, nu er in het land steeds meer besmettingen opduiken. De Amerikaanse autobouwer Ford gaat samen met General Electric dergelijke toestellen ontwikkelen, zo raakte dinsdag bekend. Eerder gaf ook automaker General Motors aan te bekijken of beademingsapparatuur kan worden geproduceerd. Amerikaans zakenman Elon Musk heeft in China dan weer 1.255 beademingstoestellen gekocht en naar Los Angeles gebracht, zo maakte de baas van Tesla en SpaceX maandag zelf bekend op Twitter.

Defence Production Act

Als aan de Amerikaanse vraag niet kan worden voldaan, is er nog de Defence Production Act. Met deze wet uit 1950 zou president Donald Trump de productie en voorraden van beademingsapparaten op Amerikaanse bodem kunnen opeisen. Toestellen die bijvoorbeeld voor de Europese markt zijn bestemd, zouden in dat geval in de VS worden gehouden. Trump activeerde de wet zelf vorige week, maar gaf toen aan die alleen in het uiterste geval te gebruiken. Bij het Nederlandse elektronicaconcern Philips heerst er ongerustheid: de vestiging Philips Respironics in Pittsburgh (Pennsylvania) zou dan gedwongen worden enkel nog de Amerikaanse markt te bevoorraden.

