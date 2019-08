Nollet: “tijd om politieke keuzes te maken voor Waalse formatie”, PS onderhandelt met MR & Ecolo FVI

31 augustus 2019

16u35

De onderhandelingen over de vorming van nieuwe regeringen voor het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap naderen hun ontknoping. Het moment is aangebroken om politieke keuzes te maken, zo heeft covoorzitter Jean-Marc Nollet van Ecolo vandaag laten verstaan in Luik. Daar zijn de militanten bijeen voor de politieke rentree van de partij.

In het Franstalige landsgedeelte onderhandelen de PS, de MR en Ecolo over een nieuwe meerderheid. Na een eerste lezing van de nota's van formateur Elio Di Rupo gaan de partijen nu proberen om de laatste knopen te ontwarren. Nollet wou niets kwijt over de zaken die problemen stellen. Maar, zo verzekerde hij, de militanten zullen sowieso het laatste woord hebben over een eventuele deelname van Ecolo, dat numeriek gezien niet nodig is om een meerderheid te smeden.

De Franstalige groenen moeten de komende weken niet enkel over regeringsdeelname beslissen. Op 15 september kiest de algemene vergadering van de partij een nieuw covoorzitterschap. Slechts één team heeft zich gepresenteerd: Nollet wil voortaan een duo vormen met Brussels parlementslid Rajae Maouane.

Uittredend covoorzitter Zakia Khattabi hield in Luik haar laatste discours. Ze mocht zich nadien verheugen in een staande ovatie van de enkele honderden aanwezige militanten. Khattabi toonde zich tevreden over het werk van de voorbije vier jaar, met twee opeenvolgende verkiezingen die volgens haar voor "een groene golf" hebben gezorgd.