Nog zeker tot februari 550 militairen op straat

27 december 2018

16u51

Bron: Belga 0 De regering zet nog zeker tot begin februari 550 militairen in voor bewakingsopdrachten op straat en op een aantal gevoelige plaatsen. Dat heeft de ministerraad beslist.

Sinds begin 2015 worden militairen ingezet ter ondersteuning van de politie, onder de noemer 'operatie vigilant guardian'. De militairen patrouilleren op straat in grote steden en bewaken een aantal gevoelige plaatsen.

Begin dit jaar heeft het orgaan voor de dreigingsanalyse OCAD het dreigingsniveau verlaagd van drie naar twee (behalve voor een aantal specifieke plaatsen), waarna de regering besliste het aantal militairen op straat stapsgewijs te doen dalen. Sinds juni zijn dat er 550, terwijl het er op het hoogtepunt van de terreurdreiging nog 1.800 waren.



In een nieuwe dreigingsanalyse van 11 december blijft het dreigingsniveau op twee, met uitzondering van een aantal potentiële doelwitten. Het aantal militairen blijft dus voorlopig op 550, nog zeker tot 2 februari. Er is daarbij ook rekening gehouden met een reservecapaciteit die onmiddellijk inzetbaar is.