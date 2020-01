Nog voor start van 24 urenstaking: spontane acties in gevangenissen ACOD overweegt om andere sectoren bij acties te betrekken HAA

30 januari 2020

11u53

Bron: Belga 4 Update In een aantal gevangenissen zijn deze voormiddag spontane acties uitgebroken, nog voor aanvang van de 24 urenstaking die vanavond om 22 uur zou beginnen. Dat meldt het Gevangeniswezen.

In Vlaanderen is het werk neergelegd in de gevangenis van Antwerpen. In Wallonië zijn er acties door een aantal individuele stakers en ligt de aanwezigheid van het personeel op zowat 75 procent. In twee van de drie Brusselse inrichtingen is minder dan de helft van het personeel aanwezig.

Waarom wordt er gestaakt?

De vakbonden voeren al een week actie tegen de manier waarop minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een minimale dienstverlening bij stakingen wil invoeren in de gevangenissen. Gisteren vond daarover ook overleg plaats tussen de vakbonden en de minister, maar dat is volgens de bonden op niets uitgedraaid. “Het nieuwe voorstel van de minister was voor geen enkele van de vakbonden aanvaardbaar”, zei Eddy De Smedt van de liberale vakbond VSOA.

Vlaanderen

In de gevangenis van Antwerpen was deze ochtend het voltallige personeel aanwezig, maar weigerde het om zijn taken uit te voeren. Er werd een personeelsvergadering gehouden, waardoor het regime geannuleerd werd en bijvoorbeeld bezoekers niet toegelaten konden worden. De directie zou het personeel gevraagd hebben om de vergadering om 10.30 uur te beëindigen, waarna er vervolgens door het personeel overgegaan werd tot staken.

Brussel

In de drie Brusselse inrichtingen is maar een deel van het personeel aanwezig. In de gevangenis van Sint-Gillis gaat het om 46 procent van het personeel, in die van Vorst om 25 procent en in die van Berkendael om 64 procent.

Wallonië

In Wallonië zou de situatie “vrij rustig” zijn, maar is sprake van individuele stakers. De aanwezigheid ligt er gemiddeld op 75 procent. In sommige inrichtingen is er een aangepast regime. De gevangenis van Doornik heeft voor deze namiddag alvast bijstand van de politie gevraagd.

“Zeer beperkt regime”

“Wij hebben zeer veel moeite met het feit dat we overgeleverd worden aan de willekeur van onaangekondigde acties”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen, in een reactie op de spontane stakingen. “Men stelt dat men staakt in het belang van de gedetineerden, maar dit blijkt niet uit de acties van vandaag en de voorbije dagen.” De woordvoerster benadrukt ook dat de minimale dienstverlening op dit moment nog niet in voege is, en dat het gaat over het aanbieden van “een zeer beperkt regime tijdens een staking”.

In de praktijk

Door het uitblijven van een akkoord, worden de acties in de gevangenissen voorlopig voortgezet. “We zullen elke vrijdag een 24 urenstaking houden in alle gevangenissen”, klinkt het bij de vakbonden. Die hadden de acties eerder al aangekondigd. In de praktijk zou die staking van donderdag 22.00 uur tot vrijdagavond 22.00 uur lopen.

De socialistische overheidsvakbond ACOD overweegt sterk om vanaf de volgende weken ook in andere sectoren de acties bij de gevangenissen te gaan ondersteunen. Dat zegt vakbondsman Gino Hoppe.