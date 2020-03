Nog voor grote rush al 20 procent meer droge voeding verkocht: “Hamsteren nergens voor nodig” Sven Ponsaerts

12 maart 2020

18u28 8 Zet coronapaniek ons aan het hamsteren? Het is momenteel alvast ‘oorlog’ in onze warenhuizen, nadat ‘onheilsberichten’ op sociale media vanmiddag opriepen ‘best toch nog snel even langs de winkel te passeren’. “Hamsteren is nergens voor nodig”, roepen de grote ketens. Nergens zijn er momenteel voorraadproblemen, zo verzekeren ze stuk voor stuk. “De stock wordt elke dag aangevuld.”

Enorme rijen in de Colruyt van Sint-Amandsberg vanmiddag. Hetzelfde ongeziene tafereel met karren vol pasta, rijst, toiletpapier en water in Oostende. ‘Oorlogstoestanden’ ook aan de kassa’s in de vestiging van Lier. Vele malen drukker dan een ‘gewone’ donderdagmiddag. “Dit is absoluut ongezien”, erkent woordvoerder Hanne Poppe. “We kijken sinds vanmiddag met open mond naar wat er gebeurt.” Sinds vanmiddag zorgen ‘onheilsberichten’ op sociale media voor een nooit geziene stormloop op de supermarkten. “Wel héél veel mensen hebben de reflex gemaakt na het werk nog inkopen te doen. We doen wat we kunnen om de voorraden aan te vullen.”

Al een week zien de warenhuizen een toegenomen vraag. Handelsvereniging Comeos spreekt van een algemene volumestijging in de warenhuisverkoop van 10 procent. Voor wat droge voeding en producten met een langere houdbaarheid betreft, gaat dat richting 15 tot 20 procent.

Cijfers die in lijn liggen met de meerverkoop bij Delhaize. “Van de momenteel populaire droge voedingswaren als rijst, pasta, bloem, conserven, koffie, water en toiletpapier verkochten we al 20 procent meer”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. “Of er wordt gehamsterd? Klanten doen nog steeds hun wekelijkse inkopen, maar profiteren ervan om 2 pakken koffie en wat pasta extra mee te doen, om de voorraadkast aan te vullen.” Hetzelfde verhaal bij Albert Heijn. “Zes spaghettipotten ineens, dat wel. Maar ook hier geen buitensporig hamstergedrag, genre een winkelkar met jaarvoorraad toiletpapier”, zegt Ann Maes.

Geen abnormale voorraadbreuken

Het zorgt hier en daar wel voor lege rekken. Een momentopname, volgens Colruyt Group. Dat verzekert dat al haar winkels van Colruyt, Spar Bio-Planet en OKay nog over voldoende voorraad beschikken. Ook in de distributiecentra van de grootste warenhuisgroep geen tekorten. “Hamsteren is nergens voor nodig. Dat hier en daar een rek leeg is, heeft niks met schaarste te maken, wel met het tempo waaraan sommige producten verkocht worden”, benadrukt Hanne Poppe. “Onze grootste uitdaging blijft dan ook het tijdig aanvullen van de rekken. We werken er in de winkels kei- en keihard aan om alles zo snel mogelijk aan te vullen.” Colruyt trommelde daarvoor vorige week al een 100-tal personeelsleden uit de centrale diensten op, om hun collega’s in de winkels een handje toe te steken.

Ook bij Albert Heijn sloeg vanmiddag plots de hamsterwoede toe. “Op dit moment ook in onze distributiecentra van alles nog voldoende voorraad. Het aanvullen van de rekken loopt op sommige plaatsen wel achter”, zegt woordvoerster Maes. “We beseffen wel dat eens er meer en meer mensen in de maatschappij ziek worden, de vertragingen bij het aanvullen zullen toenemen – maar dat zal dan overal in het land zo zijn.”

Aldi heeft het over een ‘licht verhoogde verkoop’ in het segment van de ‘houdbare producten’. “Naast pasta, rijst en toiletpapier worden onder meer ook bloem, suiker, papieren zakdoekjes en keukenrol gretiger meegenomen”, weet Dieter Snoeck. “Ook in onze distributiecentra bijlange nog geen tekorten. Ziet men toch lege rekken, is dat vooral omdat de vrachtwagen met leveringen nog onderweg is, of pas de volgende ochtend komt.” Bij Carrefour is er momenteel enkel een tekort aan ontsmettende handgel. “Wij hebben onze voorzorgen genomen, en van de populaire producten meer stock ingeslagen. Wij zijn goed voorbereid”, klinkt het.

Ook meer groenten en fruit en onlineverkoop

Opmerkelijk: de warenhuizen zien ook een duidelijke stijging in de verkoop van de versproducten groenten en fruit. We koken de jongste dagen wellicht meer thuis, om minder op restaurant te gaan, is de meest aannemelijke verklaring. Ook de onlineverkoop vaart duidelijk wel bij de crisis. Delhaize heeft het over een meerverkoop van de helft. Collect&Go van Colruyt ziet 70% meer bestellingen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. “Ik kan me inbeelden dat bijvoorbeeld oudere klanten nu het zekere voor het onzekere kiezen, en liever niet meer zelf tot in de winkel komen”, zegt Dekelver van Delhaize.

Brussel uitzondering

Als een warenhuis dan tóch de term hamsterpraktijken in de mond durft te nemen, situeert het die uitsluitend in Brussel. Vorig week was er ook een merkbare meerverkoop in de Oostkantons – te wijten aan de uitspraak van een Duits minister die een voedselvoorraad van een tiental dagen als maatstaf bij een eventuele quarantaine aangaf. Dat leidde tot een tijdelijke meerverkoop aan Duitse klanten.

Productie blijft draaien

Alle warenhuisketens zeggen van hun leveranciers de garantie te hebben gekregen dat de aanvoer zeker nog niet meteen in het gedrang komt. “We krijgen van nergens signalen dat er problemen zouden zijn, of komen”, zegt Hans Cardyn van handelsfederatie Comeos. “Maar we volgen de situatie nauwgezet van dag tot dag. Ook de leveringen vanuit de risicogebieden blijven trouwens nog komen: geen problemen met pakweg de Italiaanse parmaham of mozzarellakaas.” Maar net zoals het virus elke dag evolueert, zou het best kunnen dat de realiteit bij de supermarkten er volgende week al helemaal anders uitziet, beseft men bij AH. “Ook wij zijn overgeleverd aan de waan van de dag.”

Volgens retailexpert Gino Van Ossel (Vlerick Business School) dreigt er geen probleem zolang de productie in de voedingsfabrieken niet stilvalt. “Anders dan het openbaar vervoer gebruiken of met 30 leerlingen samen in een klas gaan zitten, wordt nergens geadviseerd de productie van goederen stop te zetten. Er is dus ook bij een nog grotere uitbraak van het virus weinig reden om te vermoeden dat we de komende weken met echte bevoorradingsproblemen zullen kampen.” Ook Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, maakt zich geen zorgen. “De vleessector heeft nog voorraad voldoende, onder meer aan varkensvlees. Idem wat betreft chocolade en flessenwater”, weet Nicolas Courant. “De huidige voorraad aan aardappelen en diepvriesgroenten is zelfs goed om het hele land een jaar lang te voeden.”

Soubry in plaats van Barilla

Komt er op een dag toch een tekort aan de Italiaanse Barilla-pasta of parmaham, dan zijn er nog altijd het in Roeselare geproduceerde Soubry en Gentse Gandaham, oppert Van Ossel. “En wat dat kleinschalig hamsteren betreft, dat blijft niet duren: iedereen die wc-papier wou inslaan, heeft dat binnenkort gedaan.”