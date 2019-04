Nog vier Nederlanders in ziekenhuis na bootongeluk op de Schelde ADN

06 april 2019

10u58

Bron: ANP 0 Na het bootongeluk op de Schelde in Antwerpen gisteren liggen nog vier Nederlanders in het ziekenhuis. Twee van hen zijn zwaargewond, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het betrof een uitje van een Nederlands bedrijf.

Het bedrijf had een teambuildingactiviteit op het programma staan met een bootuitstap op de Schelde. Plots kwamen twee kleine Zodiacboten met in totaal zeventien Nederlanders en twee Belgische schippers (nieuwe cijfers, red.) met elkaar in botsing, ter hoogte van Sint-Anna aan Linkeroever. Veel passagiers belandden door de klap in het koude water.

De reddingsactie gebeurde onder meer door een schip van rederij Vloot, de brandweer en de Antwerpse Waterbus. Achttien opvarenden liepen lichte tot zware verwondingen op, onder wie ook de twee schippers. Geen van de gewonden verkeert in levensgevaar.



Het parket onderzoekt nu hoe het ongeval is kunnen gebeuren.