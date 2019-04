Nog vier Nederlanders in ziekenhuis na bootongeluk op de Schelde: “Als kapitein niet zo alert had gereageerd, waren er doden gevallen” ADN Toon Verheijen Patrick Lefelon

06 april 2019

10u58

Bron: ANP, Belga, Eigen berichtgeving 18 Na het bootongeluk op de Schelde in Antwerpen gisteren liggen nog vier Nederlanders in het ziekenhuis. Twee van hen zijn zwaargewond, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Antwerpse brandweer meldt dat er in totaal drie zwaargewonden zijn gevallen, zeventien mensen raakten lichtgewond. Hun dank gaat vooral uit naar de Waterbus, die de eerste drenkelingen uit het water haalde. “Hun eerste zorgen waren zeker cruciaal”, klinkt het.

Een Nederlands bedrijf had gisteren een teambuildingactiviteit op het programma staan met een bootuitstap op de Schelde. Plots kwamen twee kleine Zodiacboten met in totaal zeventien Nederlanders en twee Belgische schippers (nieuwe cijfers, red.) met elkaar in botsing, ter hoogte van Sint-Anna aan Linkeroever. Veel passagiers belandden door de klap in het koude water.

Waterbus

De reddingsactie gebeurde onder meer door een schip van rederij Vloot, de brandweer en de Antwerpse Waterbus. Zij konden iedereen uit de Schelde halen. Zeventien opvarenden liepen lichte tot zware verwondingen op, onder wie ook de twee schippers. Geen van de gewonden verkeert in levensgevaar.



“Om een nog onduidelijke reden zijn de twee bootjes tegen elkaar gevaren en zijn de opvarenden in het water beland”, zegt Kristof Geens van de Brandweer Zone Antwerpen. “We waren als brandweer vrij snel ter plaatse, maar vooral de eerste zorg van de Waterbus mag onderstreept worden. Die was in de buurt en heeft meteen ingegrepen en de eerste drenkelingen uit het water gehaald.”

Getuige Zafora zat op de Waterbus die de eerste drenkelingen uit het water redde. “We zagen plots mensen in het water, anderen zaten op het bootje. De kapitein had meteen door wat er gaande was en keerde om. Als hij niet zo alert had gereageerd, waren er doden gevallen.”

Volgens de getuige had iedereen een zwemvest aan en was er op geen enkel moment paniek. “Meteen kwam hulpverlening aan boord op gang. We hebben de mensen op de boot geholpen en de duikers van de brandweer waren er heel snel om de twee laatste drenkelingen uit het water te halen.”

Stroming

De brandweer benadrukt dat vooral dat snelle ingrijpen van de Waterbus belangrijk was. “Rond deze tijd van het jaar is het water nog altijd koud en zeker in de Schelde. Bovendien is er daar ook nog eens harde stroming. Onlangs hadden we nog een vrij grote oefening op het water met veel drenkelingen en dan zie je toch dat zo’n oefening van belang is, want nu was het pure realiteit.”

Onderzoek

Het parket onderzoekt hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Werden de verkeersregels nageleefd? Was het bedrijf dat de boten verhuurde in regel met alles? Was er sprake van kwaad opzet? “We gaan alle processen-verbaal verzamelen en dan gaan we dat allemaal onderzoeken, wat vrij standaard is”, zegt parketwoordvoerster Sylvie Van Baden.