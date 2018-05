Nog veel onduidelijkheid over babylijkje in park Schaarbeek Redactie

22 mei 2018

10u57

Bron: Belga, VTM NIEUWS 2 Er is nog veel onduidelijkheid over het babylijkje dat gisteren door een wandelaar gevonden werd in het Josaphatpark in Schaarbeek . De geplande autopsie die vanochtend zou worden uitgevoerd op het lichaampje, is nog niet gebeurd, zo liet het Brusselse parket weten op een persconferentie. De identiteit en het geslacht van het kindje waren gisterenavond nog onbekend.

Een voorbijganger deed de lugubere ontdekking gisteren omstreeks 17 uur in de struiken van het park langs de kant van de Azalealaan. De buurtbewoner verwittigde de politie, die meteen ter plaatse kwam en een buurtonderzoek instelde. De bronnen die de politie verwittigden, werden verhoord. Ook een parketmagistraat stapte af in het park.

Onderzoek

Een onderzoeksrechter werd aangesteld voor doodslag lastens onbekende. Het gerechtelijk onderzoek moet meer duidelijkheid brengen over de omstandigheden waarin de baby overleed. "Op dit moment weten we niet of de pasgeborene levend geboren is. We kunnen evenmin zeggen of het een jongen of een meisje is en over de identiteit zijn er ook geen gegevens bekend", liet het parket gisterenavond weten in een persbericht. Ook de identiteit van de ouders was toen nog niet bekend.

Deze ochtend zou normaal gezien een lijkschouwing plaatsvinden op het lichaam van de dode baby, maar die is nog niet gebeurd, stelde het Brusselse parket deze voormiddag op een persconferentie.