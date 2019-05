Nog twee bijkomende legionella-besmettingen in Gent MVDB TVC SPS

25 mei 2019

16u43

Bron: Belga 17 Het Agentschap Zorg en Gezondheid meldt twee nieuwe besmettingen met legionella, beiden hebben een duidelijke link met het Gentse havengebied. De eerste verblijft thuis. De tweede is opgenomen in het ziekenhuis, maar niet op intensieve zorgen. In totaal zijn er nu al 32 besmettingen geteld sinds de legionella-uitbraak werd gemeld op 10 mei. Twee slachtoffers zijn overleden.

Beide nieuwe patiënten kregen hun eerste ziekteklachten op 21 mei, daags na de persconferentie waarop het Agentschap het onderzoek naar de oorsprong van de besmetting heeft toegelicht. Eerder vandaag raakte al bekend dat er een 30ste patiënt was bijgekomen met legionellabesmetting in de regio rond het Oost-Vlaamse Evergem. Die man kreeg de eerste ziekteklachten op woensdag 22 mei, maar ligt niet op intensieve zorgen.

Vorige week overleden twee mensen na de legionellabesmetting. Er zijn 11 patiënten thuis, 19 liggen in het ziekenhuis, van wie vier op intensieve zorgen, maar niet in levensgevaar. Gegevens over de nieuwe patiënten “wijzen er opnieuw op dat Zorg en Gezondheid op het juiste spoor zit om de bron van de besmettingen in de zuidelijke Gentse kanaalzone te zoeken”, zegt de woordvoerder.

In vijf bedrijven met koeltorens in de Gentse kanaalzone is Legionella peumophila gevonden, de soort waarvan de slachtoffers rond Evergem ziek geworden zijn. Bij twee bedrijven ging het om hoge concentraties. De stalen van de vijf bedrijven worden genetisch onderzocht door een gespecialiseerd labo. Als het labo kan aantonen dat de bacteriën volledig genetisch overeenkomen met die bij de patiënten, is er zekerheid over de bron van de besmetting. Die resultaten worden rond 3 juni verwacht, maar intussen hebben de bedrijven desinfecties uitgevoerd.

Incubatietijd

“Hoewel we niet helemaal kunnen uitsluiten dat er geen actieve bron van besmetting meer is, zijn de nieuwe patiënten nog altijd mogelijk besmet in het verleden, vóór de eerste 17 bedrijven gedesinfecteerd werden”, zegt woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De eerste patiënten kregen de eerste klachten in de periode van 29 april tot 6 mei. De incubatietijd van legionella is maximaal 19 dagen, maar meestal tussen 2 en 10 dagen. De nieuwe patiënten deze week bevestigen dat er een langere periode van besmetting moet geweest zijn, stelt het agentschap.