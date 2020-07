Nog tot begin september militairen op straat SVM

18 juli 2020

16u09

Bron: Belga 0 De geïntegreerde politie kan nog tot 2 september een beroep doen op Defensie voor bewakingsopdrachten. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Minister van Defensie Philippe Goffin (MR) verklaarde eerder dit jaar dat de politie de militairen vanaf september niet meer nodig heeft.

Operatie Vigilant Guardian ging in januari 2015 van start in een reactie op de ontmanteling van de terreurcel in Verviers en de aanslagen op de redactie Charlie Hebdo in Parijs. Sindsdien patrouilleren militairen op straat en ondersteunen ze de politie bij de bewaking van gevoelige plaatsen. Na de terreuraanslagen in Zaventem en Brussel van maart 2016 werd het aantal militairen nog gevoelig opgeschroefd.

Het aantal inzetbare manschappen is de laatste jaren fors afgebouwd. Sinds december zijn er nog maar 200 militairen nodig, bovenop een onmiddellijk inzetbare reserve van een honderdtal manschappen. De ministerraad heeft de opdracht gisteren nog eens verlengd met een maand, van 3 augustus tot 2 september. In theorie is de inzet van 550 militairen toegelaten voor die periode.

Niveau 2

De opdracht van Defensie is daarmee mogelijk voor een laatste keer verlengd: in mei antwoordde Goffin in de Kamer dat de politie de beveiliging vanaf september weer op zich kan nemen, met uitzondering van de nucleaire site in Vlaanderen. Admiraal Michel Hofman, de nieuwe Chef Defensie, bevestigde begin deze week tijdens een gedachtewisseling in de Kamer dat september een realistisch tijdspad is om de operatie stop te zetten.

Na een nieuwe analyse van OCAD op 7 juli blijft het algemene dreigingsniveau voor ons land trouwens behouden op 2, op een schaal van 4. Niveau 3 blijft wel van kracht voor een aantal potentiële doelwitten.