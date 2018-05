Nog te weinig zonnepanelen op Vlaamse daken kv

18 mei 2018

06u23

Bron: Belga 2 Op de Vlaamse daken liggen nog te weinig zonnepanelen. Dat blijkt uit een analyse van het Vlaams Energieagentschap (VEA) naar het zonnepotentieel op de ruim 2,5 miljoen daken in Vlaanderen. Minister van Energie Bart Tommelein roept iedereen op om een tandje bij te steken.

Volgens het energieplan van Tommelein moeten zonnepanelen in Vlaanderen tegen eind 2020 goed zijn voor een vermogen van in totaal 3.700 megawatt (MW), terwijl onze daken in theorie tot wel 57.000 MW aankunnen. Uit de analyse van het Energieagentschap blijkt dat we met een totaalvermogen van ruim 2.500 MW aan geplaatste zonnepanelen, aan 4,4 procent van het zonnepotentieel komen. Om de doelstelling van 2020 te halen, moeten we dat percentage opkrikken tot 6,5 procent.

Centrumsteden

Vooral in de centrumsteden is het potentieel nog het grootst, zo stelt het VEA. Zo wordt in Antwerpen slechts een benuttingsgraad van 2,9 procent opgetekend, terwijl ook onder meer Leuven (3,1 procent), Mechelen (3,4 procent), Gent (3,6 procent), Kortrijk (3,7 procent) en Brugge (3,9 procent) onder het gemiddelde liggen.

Op het niveau van de provincies zijn het West-Vlaanderen (3,8 procent), Vlaams-Brabant (3,8 procent) en Oost-Vlaanderen (4,1 procent) waar er nog plek te over is op geschikte daken. Limburg legt met 6,6 procent de beste benuttingsgraad voor. Zo goed als alle steden en gemeenten in de provincie doen het beter dan het gemiddelde. Ook Antwerpen scoort met een zonnepotentieel van 4,6 boven het gemiddelde.

Dat is ook te merken aan de top tien van gemeenten waar het zonnepotentieel van de daken het best benut wordt. Acht daarvan zijn Limburgs, de overige twee gemeenten zijn Antwerps. Dilsen-Stokkem (10,5 procent) is de absolute koploper. Het Limburgse Opglabbeek (10,4 procent) en het Antwerpse Wijnegem (10,3 procent) vervolledigen de top drie.

Aanmoediging

Tommelein feliciteert de steden, gemeenten en provincies met de inspanningen die ze al geleverd hebben, maar merkt op dat er nog veel ruimte is voor verbetering. "Ik wil hen vooral aanmoedigen om nog meer bedrijven, scholen, verenigingen en zoveel mogelijk inwoners te overtuigen van het belang van hernieuwbare energie", zegt de minister. "Zonne-energie is voor de meeste gebouwen haalbaar en bovendien bijzonder interessant."

Hij wijst daarnaast ook nog eens op de zonnekaart (energiesparen.be/zonnekaart) van het VAE, waarop voor elk gebouw een schatting terug te vinden is van wat zonne-energie kan opleveren. De website werd ondertussen al door meer dan 550.000 mensen bezocht.