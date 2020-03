Nog steeds regionale verschillen in boetesysteem bij De Lijn ttr

03 maart 2020

12u45

Bron: belga 0 Bij vervoersmaatschappij De Lijn zijn er nog steeds grote provinciale verschillen in de omgang met de verkeersboetes van de chauffeurs. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) op een vraag van Bert Maertens (N-VA).

Tussen 2016 en eind 2019 verzamelden de chauffeurs van de Lijn 5.851 boetes voor een totaalbedrag van 368.148 euro. Terwijl chauffeurs in Antwerpen slechts 9 procent uit eigen zak moesten terugbetalen, was dat bij hun collega's in Vlaams Brabant 37,8 procent. In Limburg betaalde de overtreder gemiddeld 34,5 procent terug.

De regeling was in het verleden al voorwerp van discussie, net als het feit dat sommige vakbonden boetes terugbetalen aan de chauffeurs. Uit het antwoord blijkt nu dat er nog steeds geen uniform systeem is.

Volgens Peeters hebben de vakbonden eind vorig jaar een voorstel gekregen voor een gestroomlijnder regeling, maar hebben ze daar nog steeds geen standpunt over ingenomen.

"Het is cruciaal dat er een eenvormig boetesysteem komt, liever vandaag dan morgen", zegt Maertens. "De Raad van Bestuur en de directie van De Lijn zijn zich hier wel degelijk van bewust. Maar het zijn helaas de vakbonden die het laten afweten. Dat valt echt te betreuren. We moeten snel vooruitgang boeken met dit dossier en eindelijk met een uniforme regeling voor het terugbetalen van verkeersboetes van start kunnen.”