Nog steeds hinder op spoor tussen Brussel en Gent Koen Moreau IVI

04 mei 2018

06u26

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Er zal in de ochtendspits nog steeds hinder zijn op het spoor tussen Gent en Brussel. De rechtstreekse spoorlijn tussen Gent en Brussel is nog niet volledig hersteld. Gisterenavond raakte om 16 uur de bovenleiding over een afstand van 1 kilometer beschadigd ter hoogte van Erpe-Mere .

Na de evacuatie van reizigers van een geblokkeerde trein werd om 19 uur gestart met de hertstelwerken. Infrabel hoopte die beëindigd te hebben tegen de ochtendspits, maar dat lukt niet.

Het goede nieuws voor de pendelaars is dat sinds 6.20 uur al één spoor op de snelle verbinding tussen Gent en Brussel beschikbaar is. Daardoor zullen treinen in de richting van de hoofdstad nog een beperkte vertraging van 5 tot 10 minuten oplopen.

De treinen van Brussel naar Gent moeten wel nog een omweg maken via de oude spoorlijn. Dat levert 15 tot 20 minuten vertraging op. Infrabel denkt het andere spoor op de snelle spoorlijn pas rond de middag vrij te krijgen. "Onze mensen blijven voortdurend doorwerken, maar de schade is heel groot", zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.