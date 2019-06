Nog steeds geen witte rook na sociaal overleg bij skeyes, maar acties onwaarschijnlijk ADN

14 juni 2019

18u15

Bron: Belga 0 Het sociaal overleg bij luchtverkeersleider skeyes heeft ook vandaag nog geen witte rook opgeleverd. De onderhandelingen tussen directie en vakbonden worden op 24 juni voortgezet, zo werd bij skeyes vernomen. Aan vakbondszijde valt te horen dat de gesprekken traag vooruitgaan en dat er nog een hele weg te gaan is.

Begin mei sloot de directie voor de tweede keer een sociaal akkoord met één vakbond, de socialistische ACOD. De christelijke vakbond ACV-Transcom en de liberale VSOA ondertekenden de voorstellen niet. Zij vinden dat het akkoord geen structurele oplossingen biedt en dat er nog te veel onduidelijkheden zijn. Ze klagen al langer over een structurele onderbezetting bij skeyes, met nefaste gevolgen voor de werkdruk en de balans tussen werk en privéleven van het personeel.

Geen heronderhandeling

Volgens ACV-vakbondsman Kurt Callaerts van ACV-Transcom "zit er wel wat beweging" in de gesprekken. Maar hij blijft bij de eerder geuite kritiek op de akkoorden. "Dat zijn voor ons nog altijd geen akkoorden. Er zitten heel wat problemen in die we bijgesteld willen zien, en ook zaken waarmee we helemaal niet akkoord gaan", zei Callaerts vandaag.



De directie had eerder al gezegd dat er van een heronderhandeling van het sociaal akkoord geen sprake zou zijn. Het overleg dient volgens de directie van skeyes alleen om de teksten concreet uit te werken. De christelijke vakbond zal zich de komende dagen intern beraden, in de aanloop naar de volgende vergadering met de directie.

Acties?

Dat het snel tot acties zou komen, bijvoorbeeld tijdens de vakantie-uittocht, lijkt echter onwaarschijnlijk.

Er kwam immers veel reactie op een werkonderbreking van de luchtverkeersleiders op 16 mei, waardoor er ruim drie uur lang geen vluchten konden opstijgen of landen in België. Voor vele luchtvaartbedrijven was dat de spreekwoordelijke druppel. Onder meer Brussels Airport, Brussels Airlines en TUI fly Belgium stapten naar de kortgedingrechter om dwangsommen te eisen indien de dienstverlening van skeyes nog verstoord zou zijn. De pleidooien zijn op 18 juni gepland.

Vorige week verklaarde de ondernemingsrechtbank van Luik zich onbevoegd in een zaak van bedrijven actief op de luchthaven van Luik tegen skeyes. Die zaak verhuist naar de rechtbank van eerste aanleg.