Nog steeds geen spoor van verdwenen tieners Nathalie (16) en Yonah (15) HA

23 april 2018

18u20

Bron: Federale Politie 0 De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor Nathalie De Smet (16) en Yonah Buerms (15) uit Hamme. De tieners verdwenen zaterdagochtend; sindsdien ontbreekt van hen ieder spoor. Gisteren deed Child Focus al een oproep om naar de vermiste tieners uit te kijken.

Het duo verliet zaterdagochtend vermoedelijk omstreeks 4 uur de woning van Yonah in de Zuybroekstraat in de Oost-Vlaamse gemeente Hamme.

Yonah Buerms is 15 jaar oud en 1,82 meter groot. Hij is normaal gebouwd en heeft blauw-groene ogen en donkerbruin halflang haar met krullen. Op het moment van de verdwijning droeg hij vermoedelijk een donkergrijze trainingsbroek, bruine schoenen en een blauw katoenen jasje.

Nathalie De Smet is 16 jaar en 1,70 meter groot. Ze is mager en heeft bruine ogen en donkerbruin haar in een carré geknipt met froufrou. Ze droeg een paars slaapkleed, wit/blauwe schoenen en een blauwe jas.

De politie roept de tieners op contact op te nemen met hun familie om hen gerust te stellen. Als u Yonah en/of Nathalie heeft gezien, of u weet waar zij zich bevinden, dan vragen de speurders contact met hen op te nemen. Dat kan via het gratis nummer 0800 30 300 of via dit tipformulier.

Disparition Nathalie #DESMET à #HAMME Ie 20/04/2018

Témoignages tel Child Focus 116 000 ou de la Police 0800 30 300https://t.co/F7fQxIfY5K

PLZ RT Child Focus Belgique(@ ChildFocusFR) link

Disparition de Yonah #BUERMS à #HAMME Ie 20/04/2018

Témoignages tel Child Focus 116 000 ou de la Police 0800 30 300https://t.co/KtCbpIUrP6

PLZ RT Child Focus Belgique(@ ChildFocusFR) link