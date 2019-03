Nog steeds geen spoor van Natascha Declerck (35) uit Oudenaarde HA

11 maart 2019

11u18

Bron: Federale Politie 0 De politie is zoek naar de 35-jarige Natascha Declerck. De vrouw verliet donderdagavond haar woning in Oudenaarde en is sindsdien spoorloos.

Omstreeks 22 uur verliet Natascha met haar witte Toyota Starlet, met nummerplaat 1-CLV-163, haar huis in de Reytstraat. Sindsdien ontbreek elk spoor van haar.

Natascha is 1,70 meter groot, is corpulent en heeft lang rood haar dat aan de linker kant is opgeschoren. Ze heeft veel tatoeages. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een sweater met grijze kap.



Heeft u Natascha Declerck of haar wagen nog gezien, of weet u waar ze verblijft, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30 300 of via dit antwoordformulier.