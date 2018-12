Nog steeds geen spoor van ex-Mister Brussels: Fabrice Bomal (34) al bijna twee weken vermist HA

20 december 2018

11u55

Bron: Federale politie, Bruzz 2 Bijna twee weken na zijn verdwijning is er nog steeds geen spoor van Fabrice Bomal. De 34-jarige ex-Mister Brussels verdween op 8 december in Neder-Over-Heembeek na een avondje stappen met zijn vriendin.

Bomal werd rond 3 uur ‘s nachts voor het laatst gezien in de Heembeekstraat in de Brusselse gemeente. Hij was achtergebleven nadat zijn vriendin, na een avondje uit, huiswaarts trok. De dertiger heeft haar ‘s nachts nog gebeld; sindsdien ontbreekt elk spoor van de man.

Verschillende zoekacties de afgelopen dagen hebben niets opgeleverd. Een duikactie in het kanaal bracht eveneens niets op. Het Brusselse parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld om de zaak verder te onderzoeken.



Bomal werd in 2005 verkozen tot de eerste Mister Brussels. Hij is 1,85 meter groot en atletisch gebouwd. De man heeft kort bruin haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkere jeansbroek, een grijze trui, een zwarte jas van het merk Superdry en zwarte schoenen van het merk Lacoste.

Heeft u meer informatie over deze verdwijning, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via dit e-mailadres: opsporingen@police.belgium.eu.