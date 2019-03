Nog steeds drie MIVB-personeelsleden werkonbekwaam na aanslagen 22 maart kv

13 maart 2019

16u43

Bron: Belga 0 Bijna drie jaar na de aanslagen op 22 maart 2016 in het metrostation Maalbeek en op de luchthaven van Zaventem zijn nog steeds drie personeelsleden van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB werkonbekwaam. Elf personen krijgen ook nog steeds psychologische begeleiding. Dat meldt de MIVB aan Belga.

De aanslagen in het metrostation Maalbeek laten drie jaar later nog altijd sporen na bij de MIVB. "Vanzelfsprekend is een aanslag iets dat je als bedrijf nooit vergeet, ook al wordt er niet meer dagelijks over gesproken", zegt woordvoerster An Van hamme.

Er werden intussen al verschillende maatregelen getroffen om het veiligheidsgevoel te verhogen in de metrostations. Zo werd het oproepnummer 1707 begin 2017 gelanceerd. Dat is een extra kanaal voor de reizigers waarop ze verdachte zaken kunnen melden.



"In 2017 kregen we op het nummer 1707 in totaal 952 oproepen binnen en in 2018 waren dat 894 oproepen. Het gros van de oproepen zijn eigenlijk eerder vragen of meldingen die bij onze dienst customer care zouden moeten terechtkomen, op de voet gevolgd door reizigers die verdacht gedrag, een verdacht voorwerp of een verdachte geur willen melden", zegt Van hamme.

Op 22 maart 2019 vindt er in het metrostation Maalbeek om 9 uur een herdenkingsmoment plaats waaraan ook een deel van het personeel van de MIVB zal deelnemen.