Nog ongeveer 160 kinderen "met Belgische banden" in Syrië kv

05 februari 2019

19u38

Bron: Belga 0 Momenteel verblijven nog zowat 160 kinderen met banden met België in conflictgebieden of vluchtelingenkampen in Syrië. Dat heeft Belga vandaag uit betrouwbare bron vernomen.

Maandag werden twee kinderen van strijders van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) naar België gerepatrieerd na een jaar in opsluiting. Het gaat om de dochters van de 29-jarige Amina Ghezzal, afkomstig uit Beverlo (Beringen). Die was eind 2017 uit Syrië ontsnapt met haar twee kinderen, maar werd opgepakt in Turkije, waar ze een celstraf van tien jaar uitzit. De vader, IS-strijder Abdelkarim Elouassaki, kwam in Syrië om.

Op 19 december beval de rechter de Belgische staat om documenten over de reis van de kinderen te bezorgen. De staat ging tegen dat besluit in beroep, argumenterend dat het vonnis "onvoldoende beargumenteerd" was. Toch werden de noodzakelijke documenten op 22 januari afgeleverd.



In december 2017 besliste de Belgische regering de terugkeer te vergemakkelijken van kinderen van Belgische strijders in het buitenland, op voorwaarde dat die kinderen jonger dan 10 jaar zijn en hun verblijfplaats bekend is.