Nog nooit zoveel volk in sportclub, nog nooit zo'n nood aan trainers IB

09 september 2019

05u31

Bron: Belga 0 Liefst 1.417.428 Vlamingen waren in 2018 aangesloten bij een sportclub, dat is het hoogste aantal ooit. Tegelijk is de nood aan trainers nog nooit zo nijpend geweest. Dat blijkt uit cijfers van Vlaamse Sport­federatie, waarover Het Nieuwsblad vandaag bericht.

"Het cijfer lag nooit hoger", zegt ­Sophie Cools van de Vlaamse Sport­federatie, de koepel boven de sportclubs en ­-federaties. "Eén op de vijf Vlamingen is ingeschreven bij een sportclub. Dat is enorm. Op vijf jaar tijd gaat het om een stijging met liefst 15 procent." De stijging doet zich overal voor, bij mannen én vrouwen en in alle leeftijdscategorieën.

Het aantal trainers groeit ook (er zijn er nu 66.500), maar niet tegen hetzelfde tempo. Zowat elke sportfederatie kampt met een tekort: alles samen staan minstens 1.300 vacatures open.

De wet die trainers sinds vorig seizoen de mogelijkheid biedt tot 500 euro per maand onbelast bij te verdienen, helpt, maar om te voorkomen dat de clubs en federaties echt in de problemen komen, is meer geld nodig voor opleiding van trainers en voor extra sportinfrastructuur, aldus Cools.