Nog nooit zoveel scouts en gidsen in Vlaanderen FT

20 juni 2019

14u04

Bron: Eigen berichtgeving 8 83.500 leden: nog nooit waren Scouts en Gidsen Vlaanderen met zoveel. Dat maakt de vereniging de tweede grootste, na Chiro.

Hoewel sommige groepen het toch moeilijk blijken te hebben nieuwe leden te werven, werkt momenteel meer dan 20% van de 500 scoutsgroepen in Vlaanderen met een wachtlijst. Andere hebben dan weer een ledenstop moeten inlassen. Vooral groepen uit grootsteden als Antwerpen en Gent kampen met ‘overbevolking’, al merkt de organisatie ook buiten de steden een steeds grotere interesse.

Aanleiding voor het succes? Volgens Scouts en Gidsen het toenemende vertrouwen van jonge ouders “in hun opvoedende model” en het “coole, hippe karakter van scouts”, ook bij +16-jarigen. Zij zien dat almaar mindere jongeren uit die groep de scouts vaarwel zeggen.

Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft intussen een nieuw pedagogisch stafmedewerker aangeworven die helpt nieuwe groepen uit de grond te stampen en groepen met een ledenstop te ondersteunen. De laatste twee jaar zagen alvast negen nieuwe (zee)scoutsgroepen het levenslicht. De werkgroep ‘Scouting op de Groei’ werkt momenteel aan het in kaart brengen van blinde vlekken in Vlaanderen en Brussel. Nog twee tips voor wie interesse heeft om een nieuwe groep uit de grond te stampen: vanaf vier personen kan je een scoutsgroep beginnen. “Veel meer volk is er niet nodig”, klinkt het. “En start bij voorkeur met een leeftijdsgroep +10-jarigen die snel kunnen doorgroeien naar een eigen leidingsploeg.”