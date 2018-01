Nog nooit zoveel mensen naar de Voedselbanken TK

19 januari 2018

09u43

Bron: Belga, DS 28 Vorig jaar klopten 157.151 aan bij de Belgische Voedselbanken voor een gratis voedselpakket. Dat zijn er bijna 14.000 meer dan het jaar ervoor, meldt de Belgische Federatie van Voedselbanken, die dit jaar haar dertigste verjaardag viert. De vzw lanceert nu een nieuwe campagne, waarin gefocust wordt op de rol die elke burger kan spelen om de Voedselbanken te steunen.

Het voorbije decennium deden ieder jaar een paar duizenden gezinnen beroep op de Voedselbanken, maar vorig jaar tekenden ze ineens een stijging van 13.864 extra mensen op. Op 5 jaar tijd is het aantal hulpbehoevenden met 30 procent gestegen, op 10 jaar tijd gaat het zelfs op 45 procent. Vorig jaar werd 16.488 ton voedsel ingezameld, tegenover 15.094 in 2016.

Die stijging valt ook op te merken bij het OCMW: ook daar werden fiks meer mensen erkend als leefloner. Zij worden dan via het OCMW of schuldbemiddeling doorverwezen naar de Voedselbanken. Maar ook mensen met een klein pensioen, alleenstaande ouders of nieuwe werklozen kloppen aan voor een gratis maaltijd.

Sms'en

"Deze verjaardag geeft ons een dubbel gevoel. Langs de ene kant zijn wij bijzonder fier op onze medewerkers en op de resultaten die we kunnen voorleggen na 30 jaar", aldus gedelegeerd bestuurder Jef Mottar. "Langs de andere kant is onze innigste wens eigenlijk dat we overbodig zouden worden. Maar zo ziet het er niet naar uit, integendeel, jaarlijks groeit het aantal erkende minderbedeelden dat wij kunnen helpen verder. Onze werking blijft dus absoluut noodzakelijk en daarom willen we nu een versnelling hoger schakelen. Wij laten niemand in de steek!"

"Sinds enkele jaren merken wij bij de Belgische bevolking een zekere terughoudendheid wat giften betreft. Wij kunnen hen echter geruststellen - de middelen worden bij ons goed aangewend en wij werken op volledig transparante wijze met een minieme werkingskost van 15 eurocent per verdeelde kilo voedsel, mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. Dit betekent dat elke gift van 1 euro resulteert in 6,50 kilo voedsel", zegt voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken.

"Naast die algemene terughoudendheid ervaren we soms ook een vorm van vermoeidheid tegenover de Voedselbanken. We bestaan als organisatie reeds zo lang en onze activiteiten blijven grotendeels onzichtbaar voor het grote publiek. Bovendien zijn er ondertussen ook andere organisaties actief op het domein van hongerbestrijding. We juichen deze diversificatie toe, maar het maakt dat onze relevantie soms in twijfel wordt getrokken."

Samen met de campagne lanceren de Voedselbanken ook een nieuw giftkanaal: door "Food" te sms'en naar 3060 kan iedereen een bijdrage van 2 euro overmaken.

Supermarkten

De Belgische Federatie van Voedselbanken vertegenwoordigt negen Voedselbanken die verantwoordelijk zijn voor de herverdeling van levensmiddelen aan erkende caritatieve verenigingen. Ze ontvangen levensmiddelen van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), maar ook producten geschonken door de voedingsindustrie, door grote bedrijven uit de distributiesector, door groenten- en fruitveilingen en ook via het organiseren van verschillende voedselinzamelingen bij het grote publiek. Volgens de meest recente cijfers van handelsfederatie Comeos schonken de supermarkten in 2016 3.700 ton voedsel, goed voor 7,5 miljoen maaltijden.