Nog nooit zoveel jongeren op spoed na alcoholmisbruik: “Trek leeftijdsgrens op” jv

22 november 2018

09u11 39 2.334 jongeren tussen 12 en 17 jaar belandden in 2017 in het ziekenhuis nadat ze te veel gedronken hadden. Dat is het hoogste cijfer in tien jaar tijd. Ook de groep van 18- tot 29-jarigen noteert een triest record. Dat blijkt uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). “Een ernstig signaal dat het alcoholbeleid anders moet”, vindt CM-voorzitter Luc Van Gorp.

Sinds 2014 was er een lichte daling van het aantal jongeren dat met een alcoholintoxicatie op de spoed terechtkwam. Maar in 2017 wordt die positieve trend volledig tenietgedaan met een stijging van maar liefst acht procent op een jaar tijd. Een droevig record, sinds het IMA de cijfers bijhoudt. Nog een verontrustende statistiek: ook in de leeftijdscategorie tussen 18 en 29 jaar neemt het alcoholmisbruik toe met ruim twee procent op een jaar tijd, van 11.325 naar 11.554 gevallen. Meer cijfers per leeftijdscategorie vind je onderaan in het tabeloverzicht.

Binge-drinking betekent, volgens de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD), voor een vrouw dat ze minstens vier glazen alcohol consumeert in twee uur tijd; voor een man zijn dat minstens zes glazen. Te veel drinken kan tot een alcoholintoxicatie leiden en tot een spoedopname in het ziekenhuis.

Opvallend: evenveel meisjes als jongens tussen 12 en 17 jaar ondergaan op de spoed een bloedafname omdat er alcoholintoxicatie vermoedt wordt. Jongeren met recht op de verhoogde tegemoetkoming worden vaker opgenomen dan jongeren zonder de verhoogde tegemoetkoming (42 per 10.000 tegenover 29 per 10.000).

Nefaste gevolgen

“Alcoholmisbruik op jonge leeftijd is allerminst onschuldig’, zegt Luc Van Gorp. “Wie dronken is, riskeert niet alleen dingen te doen waar hij de volgende dag spijt van heeft.” Overmatig alcoholgebruik kan ook de gezondheid van de jongeren op lange termijn ernstige schade toebrengen. “Het kan leiden tot hersenschade, met zwakkere studieresultaten en minder kansen op de arbeidsmarkt als gevolg. Wie vroeg begint te drinken, gaat later ook meer alcohol gebruiken”, aldus Van Gorp.

De nefaste gevolgen voor de gezondheid blijken pijnlijk duidelijk uit de geografische spreiding van alcoholintoxicatie. Vooral de provincies die grenzen aan Frankrijk (West-Vlaanderen, Henegouwen en Luxemburg) scoren slecht. Dat zijn net de provincies waar niet alleen vaker alcoholgerelateerde kankers voorkomen - zoals lever-, pancreas- en slokdarmkanker - maar er ook meer gevallen zijn van kanker aan hoofd en hals.

Van Gorp vindt de cijfers “alarmerend” en “een wake-up call”. Hij pleit voor het optrekken van de leeftijdsgrens voor de consumptie van alcoholische dranken als bier, wijn en schuimwijn. Die ligt in ons land nu nog op 16 jaar, maar “zowel de Hoge Gezondheidsraad als de VAD raden aan om de grens op 18 jaar te leggen”. Van Gorp zegt dat België achterophinkt: “In 22 van de 28 EU-landen ligt de leeftijdsgrens al op 18 jaar.”

De Block

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) vindt dat alvast geen goed idee. In oktober zei ze nog dat verhoging van de leeftijdsgrens volgens haar het omgekeerde effect zou hebben. “Zo maak je er een verboden vrucht van, wat alcohol alleen maar aantrekkelijker maakt”, zei ze toen in VTM NIEUWS.