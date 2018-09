Nog nooit zo weinig verkeersdoden in eerste jaarhelft jv

17 september 2018

06u32

Bron: belga 0 Het aantal mensen dat in de eerste zes maanden van dit jaar ter plaatse om het leven kwam bij een verkeersongeval op de Belgische wegen, is met 14 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2017, zo geeft de jongste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute aan. Volgens het verkeersinstituut vielen nooit eerder minder verkeersdoden in deze periode van het jaar. Het aantal letselongevallen bleef nagenoeg status quo (min 0,6%), zo deelde Vias mee.

In de eerste helft van 2018 vielen ter plaatse 191 doden bij verkeersongevallen, tegen 221 in dezelfde periode van 2017. De slachtoffers die tot 30 dagen na het ongeval aan hun verwondingen stierven, zijn daar niet in meegerekend.

Het aantal gewonden liep lichtjes terug met 1,7 procent van 23.865 naar 23.458, net als het aantal letselongevallen, dat van 18.754 naar 18.646 daalde, ofwel met 0,6 procent.

Een opvallende negatieve tendens is volgens Vias het aantal senioren dat bij vrachtwagenongevallen om het leven komt. In de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder steeg het aantal doden bij ongevallen met vrachtwagens van drie naar negentien (plus 16) in de eerste helft van dit jaar. In Vlaanderen kwamen zeven fietsers boven de 65 jaar om het leven in een ongeval waarbij een vrachtwagen betrokken was.

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) is "blij" met het lagere aantal verkeersslachtoffers. "Door deze daling komt de doelstelling van maximaal 420 verkeersdoden per jaar tegen 2020 weer in zicht", zegt hij in de mededeling.