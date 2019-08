Nog nooit zo veel luxevastgoed verkocht KVDS

03 augustus 2019

09u04

Bron: Belga 2 Binnenland Vorig jaar werden 691 huizen en 214 appartementen verkocht voor minstens één miljoen euro. Dat is een record. Voor flats is er in vergelijking met 2010 een verdubbeling van het aantal transacties, zo blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgisch statistiekbureau. Dat bericht De Tijd.

Opvallend is dat de gemiddelde prijzen in die klasse nauwelijks zijn gestegen. Voor huizen was er de voorbije acht jaar een stijging met 2 procent tot 1.380.000 euro. Voor appartementen een daling met 3 procent tot 1.311.250 euro. De vele nieuwbouwprojecten zetten immers druk op de prijzen van oudere luxeappartementen.





De markt wordt meer dan ooit gedomineerd door Knokke. De gemeente van 33.000 inwoners is goed voor de verkoop van 12 procent van alle huizen en 48 procent van alle appartementen in het luxesegment in België. Met 2.006.500 euro voor een huis en 1.131.750 euro voor een appartement ligt de gemiddelde prijs voor luxevastgoed nergens zo hoog.