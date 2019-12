Nog niet zeker dat parlement morgen stemt over loonsverlaging van politici

18 december 2019

Het is nog niet zeker dat het Vlaams Parlement morgen zal stemmen over een verlaging van de eigen lonen. De partijen overleggen nog over de beste werkwijze voor de invoering van een besparing op de eigen werking. Volgens Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz zal het amendement morgen hoe dan ook ingediend worden. Het verdere verloop moet in de loop van de dag duidelijk worden.