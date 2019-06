Nog niet duidelijk of personeel van Asco woensdag aan de slag kan ADN

17 juni 2019

16u36

Bron: Belga 1 Bij Asco, het Zaventemse bedrijf dat een tiental dagen geleden getroffen werd door een cyberaanval met ransomware, is nog niet duidelijk wanneer al het personeel weer aan de slag kan gaan. Tot en met morgen werd voorlopig economische werkloosheid aangevraagd. Intussen worden de activiteiten "geleidelijk en voorzichtig" heropgestart, zegt HR-manager Vicky Welvaert.

Als gevolg van de cyberaanval legde het bedrijf al zijn kritische systemen en activiteiten stil. "Deze systemen op een veilige manier opnieuw opstarten, is op dit ogenblik onze prioriteit. Er zijn in de vier sites ondertussen al een aantal medewerkers aan de slag, maar de overgrote meerderheid is nog steeds tijdelijk werkloos omwille van overmacht", aldus Welvaert.

Aan het personeel werd vorige vrijdag gemeld dat het minstens nog tot en met morgen thuis moet blijven. Welvaert spreekt zich niet uit of ze woensdag effectief weer aan de slag kunnen. "Die beslissing valt morgen.”



Asco stelt 1.500 mensen tewerk, van wie ongeveer 1.000 in Zaventem. De rest werkt in de VS, Duitsland en Canada. Het bedrijf levert vliegtuigonderdelen aan alle grote vliegtuigbouwers en aan leveranciers van die bedrijven. "Met de klanten is er nauw contact over de stand van zaken", klinkt het.

Wie of wat er aan de basis ligt van de cyberaanval, is volgens de HR-manager nog niet duidelijk. "Dat onderzoek is in handen van het gerecht.”