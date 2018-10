Nog meer problemen bij kernreactor Tihange 2: betonijzer op verkeerde plaats kv

02 oktober 2018

19u07

Bron: VRT NWS 47 Er zijn nieuwe problemen aan het licht gekomen bij kernreactor Tihange 2. Eerder bleek al dat het beton van bunkergebouw afbrokkelt. Nu blijkt ook dat de wapening in het beton niet zit waar ze volgens de plannen zou moeten zitten. Dat schrijft VRT NWS na bevestiging door Engie Electrabel.

Toen deze zomer het afbrokkelend beton van Tihange 2 werd onderzocht, ontdekten de inspecteurs dat de wapening, die de bunker extra moet beveiligen bij een zware klap, niet op de juiste plaatsen zit.



Thierry Saegeman, nucleair topman bij uitbater Engie Electrabel, bevestigt het nieuws aan VRT en zegt dat alles "absoluut transparant gecommuniceerd" werd naar nucleaire waakhond FANC. Saegeman garandeert dat de kernreactor pas weer zal worden opgestart wanneer het FANC groen licht geeft. Engie Electrabel onderzoekt het probleem nu en bekijkt welke herstellingen er nodig zijn.



Frank Hardeman, directeur-generaal van het FANC, bevestigt dat hij op de hoogte is van de problemen. “Er zijn inderdaad indicaties dat die wapening niet helemaal klopt. Maar we hebben nog geen omstandig verslag ontvangen van hoe ernstig het nu precies is en wat de gevolgen ervan zijn", zei hij aan VRT NWS.

Tihange 2 zou volgend jaar in juni weer opgestart moeten worden. Het is nog onduidelijk of dat effectief het geval zal zijn.