Nog maximaal 15 mensen op begrafenis kv

03 april 2020

23u18

Bron: Belga 1 Begrafenissen mogen nog bijgewoond worden door maximaal 15 mensen. Dat staat in een ministerieel besluit over de coronamaatregelen dat vandaag in het Staatsblad is verschenen. De ceremonie moet verlopen met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.

In het nieuwe ministerieel besluit voert de regering een aantal wijzigingen en verduidelijkingen door bij de strenge maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De begrafenissen vormen een beperkte uitzondering op het samenscholingsverbod.

Ook burgerlijke en religieuze huwelijken mogen nog plaatsvinden, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst.



Andere samenscholingen blijven verboden, met uitzondering van wandelingen of fietstochten met familieleden die onder hetzelfde dak wonen, of met een andere persoon op voorwaarde dat er een afstand van 1,5 meter in acht genomen wordt.